Эстонский экономист: агрессия России ухудшает общий внешний спрос

«Хотя в начале этого года экспорт товаров эстонского происхождения увеличился в текущих ценах на 29%, это было связано с сильным ростом экспортных цен, а также с более низкой, чем обычно, прошлогодней сравнительной базой. Рост экспортных цен ускорился, и в январе достиг уже 22%. Таким образом, рост объема экспорта, или рост экспорта в постоянных ценах, был гораздо более умеренным», - отметил Мертсина.

По словам экономиста, цены на импорт растут быстрее, чем на экспорт, уже с октября прошлого года. Следовательно, рост цен на производственные ресурсы и другие товары, закупаемые фирмами за рубежом, опережал рост цен, по которым фирмы продавали свою продукцию за границу.

«Рост цен на сырье ускорился, и они останутся высокими в ближайшей перспективе. Стоимость рабочей силы также растет, что, наряду с высокими ценами на сырье, увеличивает производственные затраты компаний», - отметил Мертсина.

«Хотя экспортные цены в Эстонии растут очень быстро, они также быстро растут и у большинства наших торговых партнеров. Это означает, что пока рано говорить о том, насколько сильно это повлияет на конкурентоспособность эстонского экспорта, если вообще повлияет. Хотя в течение нескольких месяцев доля экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне снижалась, в долгосрочной перспективе, и особенно с начала пандемии, она существенно возросла», - добавил он.

По данным Мертсина, 68% экспорта Эстонии идет в страны ЕС и почти 19% – в США, в то время как доля России в январе составила всего 1,6%, а Украины – 0,6%. С учетом реэкспорта доля России в экспорте эстонских товаров составила 3,4%.

Доля России в экспорте Эстонии в долгосрочной перспективе снижалась, причем наиболее быстрое падение пришлось на годы пандемии. «Почти треть товаров, экспортированных в Россию в прошлом году, составили машины и оборудование, 12% – средства дубления и крашения, 12% – электрооборудование и машины, 6% – изделия из цветных металлов и 5% – изделия из пластмассы», - перечислил Мертсина.

Однако в эстонском импорте доля России значительно выше. «Хотя в декабре прошлого года и январе этого года эта доля выросла почти до 13%, сделав Россию вторым партнером Эстонии по импорту после Финляндии, это увеличение в основном связано с ростом цен на энергоносители. Более половины (целых 59% в январе) импортируемых из России товаров составляют минеральные продукты, в основном различные нефтепродукты, жидкое топливо и газы», - отметил экономист.

Хотя доля России в экспорте Эстонии очень скромна, продолжающаяся война и стремительный рост цен серьезно ослабляют спрос в Эстонии и у ее торговых партнеров, усиливают неопределенность и ухудшают перспективы экономического роста. Это, в свою очередь, ударит по общему внешнему спросу и перспективам экспорта.