Количество положительных тестов в школах снизилось, но регулярное экспресс-тестирование по-прежнему необходимо

"Обеспечение контактного обучения в школах очень важно в это неспокойное время. Из данных, предоставленных школами, мы видим, что заболеваемость в школах постепенно сокращается. Однако предотвращение распространения коронавируса по-прежнему имеет большое значение. В школах по-прежнему необходимо уделять внимание гигиене рук, соблюдать дистанцию между учениками разных классов и носить маски в общих помещениях", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Министерство рекомендует проводить тестирование два раза в неделю, при этом нет необходимости тестировать тех, кто переболел коронавирусом в течение последних двух месяцев. Министерство образования и науки также подписало контракт с компанией Globalex OÜ на поставку школам экспресс-тестов со следующей недели в рамках процесса закупки экспресс-тестов, организованного Государственным центром опорных услуг.

С начала ноября Министерство образования и науки еженедельно запрашивает у школ отзывы об экспресс-тестировании, чтобы получить представление о ситуации. Информацию о результатах экспресс-тестов на этой неделе предоставили 449 общеобразовательных школ и 29 профессионально-технических училищ, или 87% всех общеобразовательных школ и 91% всех профессионально-технических училищ в Эстонии.

Согласно данным, предоставленным министерству, на этой неделе было выявлено 1 022 положительных экспресс-теста среди учащихся общеобразовательных школ и 227 - среди школьного персонала. В профессионально-технических училищах положительный результат получили 83 учащихся и 33 сотрудника. В школах, ответивших на опрос на этой неделе, в общей сложности 1365 человек получили положительный результат экспресс-теста (5328 до начала школьных каникул и 5729 ровно месяц назад, 7-11 февраля).

Количество и доля положительных экспресс-тестов значительно снизились по сравнению с промежуточными результатами и сейчас находятся на уровне, аналогичном тому, который наблюдался в январе сразу после рождественских каникул. В общеобразовательных школах 1% учащихся и 1,4% сотрудников получили положительный результат экспресс-теста (3,9% и 4,7% соответственно до школьных каникул), а в профессионально-технических училищах - 0,8% учащихся и 1,6% сотрудников (2,7% и 4,2% соответственно на последней неделе опроса в феврале).

В общей сложности в школах, ответивших на опрос, экспресс-тестирование прошли почти 116 000 учеников и 18 500 сотрудников, что несколько меньше, чем среднее количество прошедших тестирование за неделю в феврале.

В 200 школах не было ни одного ученика с положительным результатом экспресс-теста. Этот показатель в два раза больше, чем до школьных каникул. В течение недели в двух школах было обнаружено 30 и более положительных результатов экспресс-тестов. В последнюю неделю тестирования перед каникулами таких школ было 48.