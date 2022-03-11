ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против России

Новые меры представляют собой четвертый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, согласованный с США и другими союзниками по G7, сообщает Reuters. Целью пакета санкций является дальнейшая экономическая изоляция РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, введенные ранее санкции в отношении России сильно ударили по экономике страны и изолировали ее, но Евросоюз намерен предпринимать дальнейшие шаги.

«Завтра мы примем четвертый пакет мер, чтобы еще больше изолировать Россию и лишить ее ресурсов, которые она использует для финансирования этой варварской войны», — заявила председатель Еврокомиссии.

Вместе с другими западными союзниками, включая Соединенные Штаты, ЕС аннулирует статус особого торгового режима России. Это дает блоку возможность запретить или ввести карательные тарифы на российские товары и поставить Россию в равное положение с Северной Кореей или Ираном. В качестве первого шага ЕС запрещает импорт товаров черной металлургии.

В своем заявлении фон дер Ляйен заявила, что членство России в ведущих многосторонних организациях, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, будет приостановлено.

«Россия не может насильственно нарушать международное право и в то же время надеяться извлечь выгоду из привилегии быть частью международного экономического порядка», — сказала фон дер Ляйен.

На следующей неделе G7 попытается скоординировать действия против путинских приспешников и обеспечить, чтобы Россия и ее элиты не использовали криптографические активы для уклонения от санкций.

Позже высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель добавил, что выдвинет предложения о включении в черный список большего числа российских олигархов, бизнесменов и компаний. ЕС уже запретил поездки нескольким десяткам из них и заморозил их активы.