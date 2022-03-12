"Как блокада Ленинграда". Как люди выживают в осажденных украинских городах

По словам Оксаны, в городе жуткая гуманитарная катастрофа, люди боятся покидать убежища из-за постоянных обстрелов. Связи практически нет, и выбраться из города невозможно.

Мариуполь Фото: unian

"Нам очень нужна помощь. Мы в ловушке. Мы четыре раза пытались уехать из города, и каждый раз все отменялось. Я молю о помощи", - говорит Оксана.

Жители Мариуполя сравнивают свою ситуацию с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны, продолжавшейся более двух лет.

Такое же сравнение сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен после обстрела мариупольского роддома.

Очередная попытка эвакуации должна была состояться 9 марта, но этого не произошло. Автобусы, которые должны были забрать людей, не пропустили в город.

"Русские снова не дали мирным жителям уехать из города и не впускают гуманитарные грузы. Это геноцид, происходящий в центре Европы в XXI веке", - сказал Павло Кириленко, глава Донецкой районной военной администрации.

В тот же день, 9 марта, обстрелам подверглись роддом и детская больница. Сначала сообщили о 17 раненых, позднее поступила информация о трех убитых, включая ребенка.

Точное число погибших под обстрелами в Мариуполе неизвестно. Речь идет о десятках, если не сотнях человек.

"Это зверство", - сказал президент Владимир Зеленский.

Дмитровка: десять дней в подвалах

Дмитровка - деревня, расположеная к западу от Киева на Житомирском шоссе. Этот район контролируется российской армией. При этом Дмитровка до сих пор не включена ни в один гуманитарный коридор.

Чтобы добраться оттуда до Ирпина, Бучи или Ворзеля, людям приходится идти много километров через поля под обстрелами, проходя по пути российские блокпосты.

Катя живет в Киеве. Несколько дней назад снаряд попал во двор ее дома в Дмитровке, который ее семья с любовью строила много лет.

Ирпин, Украина Фото: ARIS MESSINIS

"Разрушены забор, гараж, выбиты окна и двери, частично обвалилась крыша - все посыпалось от российского удара. Моя мама продолжает жить в этом доме. У нее нет света, нормальной коммуникации, воды. Она не может приготовить себе еду", - написала Катя в "Фейсбуке".

Российские танки заезжают в деревню, солдаты обчищают дома.

Тех, кто осмеливется преградить им путь, убивают, рассказывает она. Семья Кати и их соседи прячутся в подвале уже 10 дней.

Все это время они находятся без света и отопления. Воды тоже нет, потому что насос электрический. Есть печь, но они боятся ей пользоваться, чтобы дымом не привлекать к себе внимания. Запасы еды заканчиваются.