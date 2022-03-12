США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, так как столкновение России с НАТО будет означать третью мировую войну, заявил президент США Джо Байден в пятницу.
Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, так как не хотят третьей мировой войны
Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, так как не хотят третьей мировой войны
"Мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямое столкновение между НАТО и Россией - это третья мировая война. Это то, что мы должны стремиться предотвратить", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.
Он в очередной раз отметил, что США продолжат поддерживать Украину в различных сферах, а также - будут "защищать каждый дюйм территории НАТО".
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