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Байден: США не будут воевать с РФ в Украине, так как не хотят третьей мировой войны

BNS
Байден: США не будут воевать с РФ в Украине, так как не хотят третьей мировой войны
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP

США не будут участвовать в боевых действиях в Украине, так как столкновение России с НАТО будет означать третью мировую войну, заявил президент США Джо Байден в пятницу.

"Мы не будем воевать с Россией в Украине. Прямое столкновение между НАТО и Россией - это третья мировая война. Это то, что мы должны стремиться предотвратить", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Он в очередной раз отметил, что США продолжат поддерживать Украину в различных сферах, а также - будут "защищать каждый дюйм территории НАТО".

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