Служба безопасности Таллиннского аэропорта увеличит количество своих сотрудников

Об этом сообщил в субботу заведующий авиационным отделом охранной фирмы G4S Кристьян Саарик. Он напомнил, что Таллиннский аэропорт – воздушные ворота эстонского государства и важное связующее звено между Эстонией и Европой. Этому сопутствует высокий риск безопасности, который ежедневно снижают работники службы безопасности аэропорта.

По словам Саарика, это означает предполетный досмотр пассажиров и их багажа, а также патрулирование как открытой, так и закрытой территории – как пешком, так и на транспортных средствах. Также работники службы охраняют входы в аэропорт и осматривают проходящие через аэропорт грузы DHL и TNT.

"Ошибочно считать, что Таллиннский аэропорт – укромное местечко, где ничего не происходит. Люди к нам попадают всякие: взять, например, стрелка Брентона Тарранта, который в 2019 году убил в мечетях Новой Зеландии более 50 человек, а за несколько месяцев до этого, в 2018 году, посетил Эстонию как обычный пассажир", - рассказал Саарик.

Обучая своих работников в наши дни, служба безопасности инструктирует их об очень серьезных опасностях, в том числе, о том, как действовать, если среди посетителей аэропорта появится человек в поясе смертника. В багаже пассажиров служба контроля находила что угодно: неразорвавшиеся боеприпасы, заряженное огнестрельное оружие и т. д.

В Таллиннском аэропорту используется та же техника, что и во всех крупных и известных аэропортах мира. Ручной металлодетектор для осмотра людей, ворота-металлодетектор, x-ray, или рентген-аппараты – теперь это новый уровень распознавания вещей в багаже. Используется bodyscanner – он работает не по принципу x-ray, а на широкополосной системе, безопасной для здоровья человека.

Если сканер срабатывает на что-то на теле или одежде человека, работник не должен прощупывать вручную – bodyscanner делает часть работы за людей. Для пассажира это тоже намного удобнее, чем обычный осмотр вручную. К этим аппаратам добавляется и привычная охранная техника.

По данным G4S, в 2021 году в Таллиннском аэропорту 279 386 единиц ручной клади направлено на дополнительный досмотр вручную. Дополнительный досмотр вручную проведен для 1368 единиц багажа, поступающего отдельно от пассажиров. Из багажа изъято 58 907 запрещенных предметов. Услуга сопровождения оказана 15 000 раз.

В прошлом году с помощью сотрудников службы безопасности было улажено 189 инцидентов, в т. ч. в 60 случаях была вызвана полиция, проведено 357 ситуационных тренингов.

В прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил 1 300 572 пассажира. Это на 50% больше, чем в 2020 году, но на 60% меньше, чем в 2019-м. В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, 2021 год начался в авиации со спада спроса.