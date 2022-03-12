Во время пятничного розыгрыша Eurojackpot житель Эстонии выиграл 457 490,60 евро в игре "5+1". Выигрышный билет был куплен в интернете.
Житель Эстонии выиграл в лотерею Eurojackpot 457 490 евро
Житель Эстонии выиграл в лотерею Eurojackpot 457 490 евро
Всего на этом призовом уровне было шесть победителей. Помимо жителя Эстонии, аналогичную сумму выиграли еще пять человек – игроки из Италии, Швеции, Германии, Финляндии и Дании.
Главный приз остался неразыгранным, поэтому прогнозируемый джекпот на следующей недели составляет 89 миллионов евро.
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