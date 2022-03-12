Сб, 12.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Житель Эстонии выиграл в лотерею Eurojackpot 457 490 евро

rus.postimees.ee
Житель Эстонии выиграл в лотерею Eurojackpot 457 490 евро
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Билет Eurojackpot.
Билет Eurojackpot. Фото: Elmo Riig

Во время пятничного розыгрыша Eurojackpot житель Эстонии выиграл 457 490,60 евро в игре "5+1". Выигрышный билет был куплен в интернете.

Всего на этом призовом уровне было шесть победителей. Помимо жителя Эстонии, аналогичную сумму выиграли еще пять человек – игроки из Италии, Швеции, Германии, Финляндии и Дании.

Главный приз остался неразыгранным, поэтому прогнозируемый джекпот на следующей недели составляет 89 миллионов евро.

Ключевые слова
Наверх