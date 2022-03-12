Когда больше некому позаботиться

В неполные пятьдесят лет у нее случился инфаркт, в результате которого возникла инвалидность и стало трудно передвигаться. Появилась и потребность в помощи по уходу. Занять свой досуг Пирет может сама: читать, вязать, решать кроссворды, а вот для повседневных дел, которые мы выполняем не задумываясь, - причесаться, умыться, сходить в туалет, - стал нужен помощник. Родственник работает и может приезжать только по вечерам. Знакомые подсказали обратиться в CareMate.

«Мы чувствуем, что хотим помочь, но многие люди не считают, что заслуживают помощи, - рассказала руководитель платформы CareMate Марион Тедер. - Они недостаточно ценят себя, своих близких и свою семью. Например, они не верят, что заслуживают поддержки и протянутой руки, тогда как на самом деле доступность помощи помогла бы им жить более самостоятельно и реализовать себя. К счастью, появляется все больше и больше возможностей. Мы предлагаем на рынке услуг именно ту помощь, которая нужна».

CareMate — это платформа, где можно заказать помощь себе или своим близким. Для этого сначала необходимо описать профиль нуждающегося человека, затем выбрать помощника или опекуна по мере необходимости или на конкретное время, а также продолжительность оказания услуги и когда именно вы хотели бы заказать конкретную помощь на дому. Со списком предлагаемых услуг помощника можно ознакомиться здесь.

Так, для Пирет было заказано два посещения в день, по 45 минут. За это время женщине помогали привести ее саму в порядок, приготовить обед, сделать уборку. При желании время посещения увеличивается, тогда появляется возможность сходить на прогулку или в магазин.

Как стать помощником?

Заинтересованные регистрируются на платформе. «Они должны соответствовать условиям, чтобы мы могли выступать посредниками только с поставщиками услуг самого высокого качества и предлагать наилучшие решения для обеих сторон. Другими словами, те, кто хочет оказывать услуги, должны пройти обучение, - рассказывает Марион Тедер. - Сегодня у нас также есть собственное обучение на эстонском языке и, если нам будет достаточно интересно, мы также планируем перевести его на русский».

Если у потенциального помощника уже есть приглашение опекуна, проходить обучающий курс отдельно не нужно. Зато есть юридическое требование, обязывающее платформу проверять биографию помощников. «Чтобы убедиться, что поставщики услуг компетентны, также проводится беседа, в ходе которой мы обсуждаем ситуации, каких клиентов они могут найти и как они могут им помочь, - говорит Тедер. - У нас есть стандартные требования, за соблюдением которых платформа также помогает следить, и в этом удобство этой платформы». Стоимость услуги составляет от 10 евро в час.

Наличие помощника иной раз творит чудеса. Яанек (имя изменено) отстает в умственном развитии. Пока он был ребенком и получал образование, родители имели на него влияние: он учился и закончил школу. Повзрослев, он перестал их слушать, впал в депрессию, не выходил из дома, набрал вес, днем спал, а ночью бодрствовал. Семья в этой ситуации обратилась в CareMate, и к молодому человеку пригласили помощника. Для него это было что-то новое, необычное и потому интересное.

Составили план действий - что делать, как питаться. Во время совместных прогулок обсуждали, что уже удалось и что делать дальше. Сейчас Яанек учится в профессиональном училище и с нетерпением ждет, когда сможет начать работать. Депрессия у него прошла, появился интерес к жизни.