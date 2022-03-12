«Всех берут, а нас не берут». Как сортируют беженцев на польской границе

"У моего сына опустились руки... всех берут, а мы сидим тут третий день и не знаем, что делать. Меня бы взяли, а его не хотят. Он уже говорит - мама, мы никому не нужны, - рассказывает мне Шафо. - Я бы осталась тут (в ЕС), если бы нас взяли".

Шафо - гражданка Таджикистана, последние 20 лет она прожила в Украине. Говорит, в этой стране у нее осталось всё - дом, работа, друзья. Уже три дня она живет в центре временного размещения недалеко от польского города Корчова вместе с тысячами других бывших экономических мигрантов, а теперь - беженцев из Украины.

Абдушакур - тоже гражданин Таджикистана, он тоже прожил в Украине 20 лет. Говорит, очень благодарен полякам за прием - беженцев бесплатно привезли с границы, всех кормят, дают ночлег, раздают бесплатные сим-карты.

Но речь идет о временном размещении: люди живут на раскладушках в торговом центре, где нет ни личного пространства, ни нормальной гигиены. Все, что они могут - есть и спать.

Абушакур рассказывает, что украинцы в этом центре не задерживаются: "У большинства украинцев есть много знакомых в Европе, они выезжают быстро. Плюс приезжают представители (украинской диаспоры). Вот сегодня были из Германии, собрали украинцев. Им сказали, что все для жизни есть, дадим крышу. Детей - в школу. Их забирают автобусами. А есть те, кто не знает, что делать. Это в основном не украинцы".

Координаторы центра рассказали Би-би-си, что из более чем четырех тысяч человек здесь граждан Украины около 400. Остальные - выходцы из постсоветских стран, Вьетнама и Ближнего Востока. В основном это экономические мигранты, в одночасье превратившиеся в беженцев, спасающихся от войны.

А вдруг нелегал?

В отличие от международных студентов, у экономических мигрантов нет родителей на родине, которые могут принять их в любой момент. Вся жизнь экономических мигрантов осталась в Украине. Но если украинцев размещают у себя поляки и немцы, то граждане третьих стран вызывают у них подозрения.

"У нас есть двойной автобус в Германию, но предложение было: мусульмане только с украинскими документами, - рассказывает волонтер Павел. - Многие готовы брать матерей с детьми. Проблема с мужчинами, их никто не хочет брать".

Помимо бесплатных автобусов, организованных, как правило, либо представителями диаспоры, либо посольствами, есть сотни частных инициатив. Неравнодушные европейцы часами дежурят в центре размещения с табличками "Довезу до Германии", "Довезу до Варшавы", "Довезу до Чехии".

Фото: BBC

Один из водителей, который не захотел называть своего имени, готов довезти беженцев до Бельгии. Но, по его словам, водители, как правило, боятся получить статью за перевозку нелегалов, потому что статус беженцев с неукраинским гражданством остается неясным.