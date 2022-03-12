Полиция просит помощи в поисках 55-летнего Кайдо, который покинул расположенный в Кунда дом попечения и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 55-летнего мужчины
Полиция просит помощи в поисках 55-летнего мужчины
По данным полиции, Кайдо покинул дом попечения в Кунда в пятницу, 11 марта, в 14:00 и до сих пор туда не вернулся. Уходя, мужчина не взял с собой мобильный телефон, деньги или документы. У Кайдо проблемы с психическим здоровьем, и он также мог отправиться автостопом в сторону Таллинна.
Полиция проверила окрестности дома попечения, проверила близлежащие улицы и дороги, но пока Кайдо найти не удалось. Описание мужчины передали патрульным полицейским.
Рост Кайдо около 180 см. На мужчине тёмно-синяя куртка с белыми точками и красная шапка.
Полиция просит всех, кто видел Кайдо или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.
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