Полиция просит помощи в поисках 55-летнего мужчины

По данным полиции, Кайдо покинул дом попечения в Кунда в пятницу, 11 марта, в 14:00 и до сих пор туда не вернулся. Уходя, мужчина не взял с собой мобильный телефон, деньги или документы. У Кайдо проблемы с психическим здоровьем, и он также мог отправиться автостопом в сторону Таллинна.