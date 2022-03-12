На прошлой неделе был открыт сайт, на котором можно предложить работу украинским беженцам в Эстонии. На данный момент более тысячи компаний готовы нанять беженцев.
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Украинских беженцев ждет работа в поле, в лесу и в магазине
Украинских беженцев ждет работа в поле, в лесу и в магазине
2 марта Касса по безработице открыла онлайн-среду с объявления о работе для военных беженцев из Украины. По состоянию на полдень пятницы сайт посетили 59 000 раз. О готовности принять на работу украинских беженцев заявили 1077 фирм. Было 415 активных предложений о работе.