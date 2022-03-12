Украинских беженцев ждет работа в поле, в лесу и в магазине

2 марта Касса по безработице открыла онлайн-среду с объявления о работе для военных беженцев из Украины. По состоянию на полдень пятницы сайт посетили 59 000 раз. О готовности принять на работу украинских беженцев заявили 1077 фирм. Было 415 активных предложений о работе.

Хотя большинство предложений связано с Таллинном и Харьюмаа, украинцы при желании могут найти работу и в Ляэне-Вирумаа. Например, Hannora OÜ в волости Винни ищет на 0,75 ставки работника на конюшню и с той же ставкой работника на ферму по разведению мясных пород крупного рогатого скота. Место для проживания предлагается в Кадила - в нескольких километрах от конюшни.