Звонков не было. Я добавлял в объявления разные телефонные номера, подписывался разными именами, хотел купить до дом, то квартиру. Публиковал объявления с разным содержанием в разные дни и в разные месяцы — и ответы действительно начали приходить. Может быть, это случилось потому, что я изменил ценовой лимит. Хотелось увидеть, продается ли что-нибудь в нашем уезде вообще.