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На следующей неделе жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

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На следующей неделе жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
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Ненужный хлам, часть которого у вас примут на станции переработки отходов. Снимок иллюстративный.
Ненужный хлам, часть которого у вас примут на станции переработки отходов. Снимок иллюстративный. Фото: Päästeamet

Городские станции переработки отходов на следующей неделе будут бесплатно принимать от жителей Таллинна крупногабаритные отходы: например, предметы мебели, велосипеды и детские коляски.

«Это одна из множества мер, направленных на то, чтобы сделать Таллинн более экологичным. Цель бесплатного приема отходов – снизить вероятность того, что вещи окажутся в лесу, а не на станции переработки отходов, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – В этом году город проведет кампанию по бесплатному приему крупногабаритных отходов четыре раза. Жители Таллинна проявляют к ней большой интерес».

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках пилотного проекта с 14 по 20 марта люди, являющиеся зарегистрированными жителями Таллинна, смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях переработки отходов.

Крупногабаритными отходами являются:

✚ мебель и части мебели (например, диван, стол, полка);

✚ ковры и другие напольные покрытия;

✚ матрасы;

✚ шторы и карнизы;

✚ большие цветочные горшки;

✚ вешалки для одежды;

✚ зеркала;

✚ спортивные принадлежности;

✚ велосипеды;

✚ сломанные лыжи и санки;

✚ детские коляски;

✚ рождественские ели.

Крупногабаритными отходами НЕ являются:

✖ строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски);

✖ опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер);

✖ проблемные отходы (например, части непригодных к использованию автомобилей, автопокрышки);

✖ металлолом;

✖ электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита);

✖ прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.

Для сдачи отходов при себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Станции переработки отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40, закрыто по четвергам), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a, закрыто по пятницам), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа теэ, 8, закрыто по пятницам) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5, закрыто по вторникам). Станции открыты с 14.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 15.00 по выходным.

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.

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