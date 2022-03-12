"Если падет Харьков, падет вся Украина". Репортаж с линии фронта

Ужасно холодно. У ног лейтенанта Громадского резвятся два щенка. Он обут в пару белых кроссовок Puma. "Здесь приходится быть резвым", - говорит он.

Плашка Фото: BBC

В этой войне украинцы импровизируют. Правительство немало критиковали за недостаточную подготовку, и теперь людей в спешке доставляют на фронт. Регулярная армия объединяется с силами гражданской обороны. Я наблюдаю, как на сборный пункт на восточной окраине города прибывают автобусы с сотнями уже экипированных солдат. "Где мой бронежилет?" - спрашивает один. "На фронте получишь", - кричит офицер, и через несколько мгновений они исчезают.

Некоторые из них будут служить в подразделении лейтенанта Громадского и будут работать вместе с медиком по прозвищу "Жнец". "Про смерть с косой слышал?" - спрашивает он. Он также командует линией обороны на окраине деревни, где многие дома уже разрушены или повреждены в результате российских обстрелов.

"Как русские воюют?" - спрашиваю я его. "Они дерутся, как глупые животные, - говорит Жнец. - Они воюют как в 1941 году - не маневрируют, просто наступают по фронту и все. У них много людей, много танков, много машин, а мы воюем за свою землю, мы защищаем наши семьи. Неважно, как они воюют, потому что мы сражаемся, как львы, и они не победят".

Тыловая полевая кухня расположилась в кофейне. Армейский повар - крупный мужчина в вязаной шапке - предлагает нам тарелки с дымящимся горячим борщом. "Сметану кладите", - настаивает он. Тут же множество выпечки и печенья, которые пекут для военных местные фабрики.

Я сижу рядом с 30-летним комбатом Сергеем. "Видим врага, убиваем врага, никаких разговоров - вот и все", - говорит он. Он хочет знать, откуда я. Я говорю ему, а он спрашивает, правда ли, что британские добровольцы приехали воевать за Украину. "А какие самолеты вы нам дали?" - говорит он, доедая свой борщ.

Командир батальона Сергей Фото: BBC

На востоке и юге Украины российские войска продвигаются вперед. Российская армия встретила более решительное сопротивление, чем ожидала, но продолжает брать города один за другим. И при всем мужестве украинских солдат они осознают, что этого мужества на земле будет недостаточно. Они в один голос говорят, что им нужна противовоздушная оборона, бесполетная зона.