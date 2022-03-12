Забытые сокровища ⟩ Забытые сокровища: мозаичное панно между рабочими казармами Кренгольма

Кренгольмская текстильная мануфактура, основанная в начале XIX столетия, вскоре превратилась в крупнейшее своей отрасли производственное предприятие в прибалтийском регионе. Поскольку тогда в Эстонской губернии нужных специалистов не хватало, пришлось нанять 300 умельцев из Германии и Англии. Для их поселения были возведены красивые жилые дома в стиле историзма, вдохновленном кирпичной архитектурой промышленных городов Великобритании. Жилые дома строились и для простых рабочих мануфактуры. Помимо жилых домов построили школу, баню, магазины, лютеранскую и православную церкви, а также здание рынка, больничный комплекс, клуб и пожарную станцию. По счастью, многие из этих зданий благополучно пережили бомбардировку времен Второй мировой войны, которая нанесла фатальный урон остальному городу.

В советское время местная текстильная промышленность развивалась еще более мощными темпами, и поэтому историческая жилая зона фабрики уплотнялась дополнительными постройками. Например, в домах № 10 и 12 по улице Йоала высокие чердаки трехэтажных строений переоборудовали под четвертый жилые этажи, а в 1970-х годах эти два здания соединили промежуточным блоком. На промежуточном строении выложили геометрическое мозаичное панно. Несмотря на то, что панно представляет собой абстрактную композицию, на нем угадываются ткачи, снующие между станками. Авторы панно – художники Евгений Оленин и Эдуард Пасховер, уроженцы Одессы. На Украине в те годы мозаичное искусство процветало; этому способствовало качественное обучение, а также хорошо поставленное производство разнообразной продукции из стекла и керамики.

Мозаичное панно на стене между домами на Йоала 10/12, работа Евгения Оленина и Эдуарда Пасховера, 1982 год. Фото: Martin Siplane, 2021

На фоне панно установлен памятник революционерке Амалии-Элизабет Крейсберг. Эта бесстрашная, мученически погибшая местная девушка символизирует борьбу рабочих за свои права. В 1904 году двадцатипятилетняя Амалия была избрана старостой трудового коллектива Кренгольмской мануфактуры. Молодая революционерка, выступавшая против произвола администрации предприятия, приобрела в рабочей среде большой авторитет. А.-Э. Крейсберг руководила революционной стачкой 1905 года, после чего была арестована и 29 апреля 1906 года умерла в ямбургской тюрьме.

Также Оленин и Пасховер изготовили мозаичное панно на фасаде административного здания, построенного в 1970-х годах, которое находилось рядом с фабрикой. Поскольку несколько лет назад было решено снести в окрестностях двух исторических фабричных зданий менее ценные постройки советской эпохи, панно кануло в лету. Произведение на промежуточном здании Йоала 10/12 находится в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что почти пятая его часть разрушена, отреставрировать его относительно легко. Здания по Йоала, 10 и 12 охраняются как памятники. Сохранится ли выглядящее инородным телом промежуточное здание вместе с мозаичным панно, покажет время.

Год создания: 1982 Адрес: Ида-Вирумаа, Нарва, Йоала, 10/12 Авторы: Евгений Оленин и Эдуард Пасховер Керамика Жилые дома на Йоала, 10 (№ 14 013) и Йоала, 12 (№ 14 014) являются памятниками архитектуры