На портале недвижимости City24.ee стартовала ежегодная весенняя кампания «Горячие предложения», пишет Kodu. В этом году в кампании участвуют семь совершенно новых предложений, которые только что появились на рынке. О некоторых жилых комплексах вы еще не слышали, поэтому можно успеть зарегистрировать свой интерес уже сегодня. Смотрите, что предлагает кампания!
Горячие предложения ⟩ City24 начинает традиционную весеннюю кампанию!
City24 начинает традиционную весеннюю кампанию!
Интересующиеся покупкой могут также заполнить анкету, так как в конце кампании среди всех ответивших на вопросы будет разыгран пакет SPA Wellness от Saaremaa Spa Grand Rose.
«Горячие предложения» — это старейшая и самая известная в Эстонии кампания по продаже квартир в девелоперских проектах. Кампания проводится два раза в год - весной и осенью. В рамках кампании застройщики часто делают дополнительные скидки. Смотрите в оба!
Новые проекты и их разработчики:
Volta residentsid в Каламая - Endover
Ojakalda Kodud в Хааберсти - Hepsor
Luha 39 в Кесклинне - Elon
Luige Kodud - Scandium Kinnisvara
Harkumõisa в поселке Харку - Triple Net Capitalilt
Manufaktuuri 7 в Пыхья-Таллинне - Hepsor
Linnapesad в Кристийне - Krauss Kinnisvara
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