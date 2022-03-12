Горячие предложения ⟩ City24 начинает традиционную весеннюю кампанию!

На портале недвижимости City24.ee стартовала ежегодная весенняя кампания «Горячие предложения», пишет Kodu. В этом году в кампании участвуют семь совершенно новых предложений, которые только что появились на рынке. О некоторых жилых комплексах вы еще не слышали, поэтому можно успеть зарегистрировать свой интерес уже сегодня. Смотрите, что предлагает кампания!