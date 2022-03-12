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Горячие предложения ⟩ City24 начинает традиционную весеннюю кампанию!

rus.postimees.ee
City24 начинает традиционную весеннюю кампанию!
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

На портале недвижимости City24.ee стартовала ежегодная весенняя кампания «Горячие предложения», пишет Kodu. В этом году в кампании участвуют семь совершенно новых предложений, которые только что появились на рынке. О некоторых жилых комплексах вы еще не слышали, поэтому можно успеть зарегистрировать свой интерес уже сегодня. Смотрите, что предлагает кампания!

Интересующиеся покупкой могут также заполнить анкету, так как в конце кампании среди всех ответивших на вопросы будет разыгран пакет SPA Wellness от Saaremaa Spa Grand Rose.

«Горячие предложения» — это старейшая и самая известная в Эстонии кампания по продаже квартир в девелоперских проектах. Кампания проводится два раза в год - весной и осенью. В рамках кампании застройщики часто делают дополнительные скидки. Смотрите в оба!

Новые проекты и их разработчики: 

Volta residentsid в Каламая - Endover 

Ojakalda Kodud в Хааберсти - Hepsor

Luha 39 в Кесклинне - Elon

Luige Kodud - Scandium Kinnisvara

Harkumõisa в поселке Харку - Triple Net Capitalilt

Manufaktuuri 7 в Пыхья-Таллинне - Hepsor

Linnapesad в Кристийне - Krauss Kinnisvara

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