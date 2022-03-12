Безработная воспитательница детского сада Янина Лойко в настоящее время трудится волонтером по четыре часа каждый день — она принимает пакеты помощи для украинских военных беженцев.
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Репортаж ⟩ «Этот вопрос нужно решить»: обладатели серых паспортов ждут гражданства
«Этот вопрос нужно решить»: обладатели серых паспортов ждут гражданства
Два часа утром, два часа вечером. Одеяла, подушки, простыни, подгузники и предметы личной гигиены собираются в здании в центре Нарвы, где расположены и Vaba Lava, и стартап-фирма Objekt.
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