Репортаж ⟩ «Этот вопрос нужно решить»: обладатели серых паспортов ждут гражданства

Два часа утром, два часа вечером. Одеяла, подушки, простыни, подгузники и предметы личной гигиены собираются в здании в центре Нарвы, где расположены и Vaba Lava, и стартап-фирма Objekt.

Когда я спрашиваю ее, что она думает о войне в Украине, она говорит, что ей есть много что сказать, но она не хочет этого произносить.