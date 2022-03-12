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Репортаж ⟩ «Этот вопрос нужно решить»: обладатели серых паспортов ждут гражданства

Андрус Карнау
«Этот вопрос нужно решить»: обладатели серых паспортов ждут гражданства
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Янина Лойко принимает пожертвования.
Янина Лойко принимает пожертвования. Фото: Ilja Smirnov

Безработная воспитательница детского сада Янина Лойко в настоящее время трудится волонтером по четыре часа каждый день — она принимает пакеты помощи для украинских военных беженцев.

Два часа утром, два часа вечером. Одеяла, подушки, простыни, подгузники и предметы личной гигиены собираются в здании в центре Нарвы, где расположены и Vaba Lava, и стартап-фирма Objekt.

Когда я спрашиваю ее, что она думает о войне в Украине, она говорит, что ей есть много что сказать, но она не хочет этого произносить.

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