Во саду ли в огороде: правильный уход за землей в парнике – дело тонкое

Если в вашем парнике еще ничего не посажено и земля голая – это не порядок. Согласно принципам живого земледелия, зима не должна быть голой. Зимой она покрыта снегом, осенью –опавшими листьями, к весне эти листья начинают понемногу гнить, их съедают микроорганизмы и появляется травка. Но многие садоводы-любители часто бывают не довольны грунтом в своем парнике, считают, что почву нужно чаще менять. Но часто свежий грунт может оказаться даже хуже – зараженный личинками белокрылки, например, паутинным клещом и другими вредителями. Так зачем менять шило на мыло и завозить себе в парник те же самые личинки?

Ухаживая за землей в парнике, можно совсем не пользоваться химическими удобрениями!

Мы в нашем клубе огородников и садоводов-любителей предлагаем использовать сидераты – зеленые удобрения. Что это такое? Это специально высаженные в грунт растения, которые быстро принимаются и быстро растут. Например, горчица.

Увлажняете землю в парнике и сеете семена горчицы. Солнце уже пригревает, и когда вы через неделю приедете, то не узнаете свой парник: земля будет покрыта зеленым ковром. При таком уходе почву не нужно будет перекапывать.

Почва ведь как слоеный пирог. В нижней части находятся те микроорганизмы, которым не нужен кислород, а нужен углекислый газ. Растениям тоже нужен углекислый газ. А верхний слой содержит анаэробные бактерии, которым необходим кислород. А если вы перекопали почву, вы ее изуродовали.

Покрытый срезанными сидератами грунт не будет подвергаться сильному солнечному облучению. Если земля не прикрыта, то верхний слой толщиной четыре-пять сантиметров, по сути, является безжизненным, только сорняки сквозь него пробиваются.

Корневая система растений-сидератов уходит вглубь и разрыхляет почву. Главное - не давайте им вырастать на полметра и начинать цвести. Берете плоскорез Фокина или тяпку и срезаете под корень. Верхний слой будет использоваться как мульча. Разгребите ее по сторонам, чтобы освободить место для рассады и, когда время придет, посадите туда помидоры.

В нашем Таллиннском клубе огородников и садоводов-любителей на Туха, 3 или в филиале клуба на Центральном рынке можно получить консультации по вопросам живого земледелия и узнать об уникальных препаратах по уходу за почвой и огородными растениями.