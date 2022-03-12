В Министерстве финансов зреет план взять все эстонскиеинкассо-фирмы под надзор Финансовой инспекции. Об этом пишет Postimees, отмечая, что в настоящее время эта сфера представляет собой так называемый Дикий Запад, т.е. по сути не регулируется.
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Не гнушаются ничего? Государство собирается прижать к ногтю инкассо-фирмы
Не гнушаются ничего? Государство собирается прижать к ногтю инкассо-фирмы
Опрошенные долговые консультанты отметили, что даже им трудно получить своевременный и четкий ответ от коллекторских компаний и судебных исполнителей, не говоря уже о должниках, которым коллекторские фирмы и судебные исполнители часто не отвечают вовсе.
«Я позвонила и просто повысила голос и пригрозила, что вы должны связаться с моим клиентом, вы не должны его игнорировать. Они пользуются тем, что люди не осмеливаются требовать соблюдения своих прав», — приводит пример один консультант.