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Не гнушаются ничего? Государство собирается прижать к ногтю инкассо-фирмы

Яанус Вогельберг
Не гнушаются ничего? Государство собирается прижать к ногтю инкассо-фирмы
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Глава HUGO.legal Эрки Писуке
Глава HUGO.legal Эрки Писуке Фото: HUGO.legal

В Министерстве финансов зреет план взять все эстонскиеинкассо-фирмы под надзор Финансовой инспекции. Об этом пишет Postimees, отмечая, что в настоящее время эта сфера представляет собой так называемый Дикий Запад, т.е. по сути не регулируется.

Опрошенные долговые консультанты отметили, что даже им трудно получить своевременный и четкий ответ от коллекторских компаний и судебных исполнителей, не говоря уже о должниках, которым коллекторские фирмы и судебные исполнители часто не отвечают вовсе.

«Я позвонила и просто повысила голос и пригрозила, что вы должны связаться с моим клиентом, вы не должны его игнорировать. Они пользуются тем, что люди не осмеливаются требовать соблюдения своих прав», — приводит пример один консультант.

«Мы знаем все схемы работы коллекторских компаний. Поскольку их бизнес направлен на зарабатывание прибыли, они не стыдятся преувеличенных, бездоказательных и устаревших требований», — говорит глава HUGO.Legal Эрки Писуке.

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