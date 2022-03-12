Не гнушаются ничем? Государство собирается прижать к ногтю инкассо-фирмы

Опрошенные долговые консультанты отметили, что даже им трудно получить своевременный и четкий ответ от коллекторских компаний и судебных исполнителей, не говоря уже о должниках, которым коллекторские фирмы и судебные исполнители часто не отвечают вовсе.

«Я позвонила и просто повысила голос и пригрозила, что вы должны связаться с моим клиентом, вы не должны его игнорировать. Они пользуются тем, что люди не осмеливаются требовать соблюдения своих прав», — приводит пример один консультант.