Эстонский производитель модульных домов Kodasema заявил, что они не беспокоятся за строительный рынок, поскольку им удалось вовремя внести изменения в планы компании, пишет Postimees.
Эстонский производитель модульных домов не видит кризиса: мы вовремя адаптировались
Член правления Kodasema Биргит Линнамяэ сказала, что они смотрят на рынок недвижимости спокойно. «Совсем не так панически», — сослалась Линнамяэ на опубликованную вчера статью, в которой различные участники рынка недвижимости рассказывали о своих текущих проблемах.
«Если есть хороший продукт, бренд и возможность предлагать его на международном уровне — а Kodasema подписала лицензионное соглашение о запуске производства в США в конце прошлого года и только началось сотрудничество в Австралии, помимо продаж в Европейском Союзе — то можно расти и в сложной ситуации. Важно уметь вовремя меняться и приспосабливаться», — сказала Линнамяэ.
Линнамяэ сказала, что в компании надеются на то, что темные времена закончатся.
«В сложившейся ситуации мы в Эстонии можем внести свой вклад, чтобы обеспечить стабильную работу своему персоналу и обеспечить заказы на продажу наших продуктов и услуг на следующие месяцы и годы. И если говорить о нашем недавнем опыте: если у западноевропейского клиента есть выбор, из какой страны покупать товар, то знание того, что клиент, заказывая в Эстонии, тем самым давал работу в том числе и украинцам, является явным аргументом в пользу выбора эстонского производителя деревянных домов. В дополнение к обычным рассуждениям о высоком качестве и хорошем дизайне», — сказала Линнамяэ.