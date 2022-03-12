Эстонский производитель модульных домов не видит кризиса: мы вовремя адаптировались

Член правления Kodasema Биргит Линнамяэ сказала, что они смотрят на рынок недвижимости спокойно. «Совсем не так панически», — сослалась Линнамяэ на опубликованную вчера статью, в которой различные участники рынка недвижимости рассказывали о своих текущих проблемах.

«Если есть хороший продукт, бренд и возможность предлагать его на международном уровне — а Kodasema подписала лицензионное соглашение о запуске производства в США в конце прошлого года и только началось сотрудничество в Австралии, помимо продаж в Европейском Союзе — то можно расти и в сложной ситуации. Важно уметь вовремя меняться и приспосабливаться», — сказала Линнамяэ.

Линнамяэ сказала, что в компании надеются на то, что темные времена закончатся.