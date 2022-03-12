Lidl не оправдал ожиданий веганов

«Lidl был дружественным к веганам продуктовым магазином во многих странах, но сегодняшний визит в Таллинн разочаровал. Не удалось найти ни одного продукта Next Level. Ни один из работников также не смог ничего сказать по этому поводу», — поделился своим опытом один потребитель в Facebook.

Из растительных молочных напитков в Lidl продается рисовое молоко, но некоторые поклонники растительной пищи обратили внимание на отсутствие овсяного молоа. В то же время местные веганы похвалили в Facebook хумус из Lidl.