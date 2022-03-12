Во многих странах сеть магазинов Lidl также популярна среди веганов, так как именно здесь они могут найти подходящие им продукты из серии Next Level. К сожалению, в Эстонии они пока не продаются, отмечает Tarbija.
Lidl не оправдал ожиданий веганов
«Lidl был дружественным к веганам продуктовым магазином во многих странах, но сегодняшний визит в Таллинн разочаровал. Не удалось найти ни одного продукта Next Level. Ни один из работников также не смог ничего сказать по этому поводу», — поделился своим опытом один потребитель в Facebook.
Из растительных молочных напитков в Lidl продается рисовое молоко, но некоторые поклонники растительной пищи обратили внимание на отсутствие овсяного молоа. В то же время местные веганы похвалили в Facebook хумус из Lidl.
«Нам очень приятно, что наша продукция вызывает большой интерес. Наши магазины открыты менее недели, и наш ассортимент развивается, исходя из вкусовых предпочтений и пожеланий жителей Эстонии. Обратите внимание, что у нас уже продаются разнообразные БИО-продукты, есть большой выбор фруктов и овощей, соевых продуктов и т.д. В будущем ассортимент обязательно увеличится. Рекомендуем также следить за предложениями нашей кампании», — прокомментировала пресс-секретарь Lidl Карин Сеппель.