Сб, 12.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Lidl не оправдал ожиданий веганов

Tarbija24
Lidl не оправдал ожиданий веганов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Banaanid ja ananassid on Lidlis eriti hea hinnaga.
Banaanid ja ananassid on Lidlis eriti hea hinnaga. Фото: Urmas Luik

Во многих странах сеть магазинов Lidl также популярна среди веганов, так как именно здесь они могут найти подходящие им продукты из серии Next Level. К сожалению, в Эстонии они пока не продаются, отмечает Tarbija.

«Lidl был дружественным к веганам продуктовым магазином во многих странах, но сегодняшний визит в Таллинн разочаровал. Не удалось найти ни одного продукта Next Level. Ни один из работников также не смог ничего сказать по этому поводу», — поделился своим опытом один потребитель в Facebook.

Из растительных молочных напитков в Lidl продается рисовое молоко, но некоторые поклонники растительной пищи обратили внимание на отсутствие овсяного молоа. В то же время местные веганы похвалили в Facebook хумус из Lidl.

«Нам очень приятно, что наша продукция вызывает большой интерес. Наши магазины открыты менее недели, и наш ассортимент развивается, исходя из вкусовых предпочтений и пожеланий жителей Эстонии. Обратите внимание, что у нас уже продаются разнообразные БИО-продукты, есть большой выбор фруктов и овощей, соевых продуктов и т.д. В будущем ассортимент обязательно увеличится. Рекомендуем также следить за предложениями нашей кампании», — прокомментировала пресс-секретарь Lidl Карин Сеппель.

Ключевые слова
Наверх