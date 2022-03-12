«На входе в здание одного учреждения, связанного с Силами обороны, вывешен большой знак об уровне тревоги. Там всегда был зеленый знак нормального уровня, но в этот раз он был синего цвета, то есть следующего уровня», — пишет встревоженный гражданин в редакцию портала Elu24. Житель Эстонии задает вопрос, а надо ли сейчас быть к чему-то готовым?
Уровень боеготовности Сил обороны повышен на одну ступень – Эстония готовится к нападению?
Например, к тому, что в ближайшее время Эстония может подвергнуться нападению?
«Я слышал, что это промежуточный уровень, означающий, что вы должны быть готовы к чему-то, а красный цвет означает, что дело плохо», — продолжает гражданин.
Отправитель письма также сообщает, что заметил в небе еще несколько истребителей. «Их определенно больше, чем раньше».
Готовится ли Эстония к атаке?
«Агрессивная позиция России и военное нападение на Украину сделали ситуацию с безопасностью в нашем регионе более нестабильной и непредсказуемой», — говорит глава пресс-службы Генерального штаба Сил обороны капитан Таави Каротамм.
По словам Каротамма, Силы обороны постоянно отслеживают ситуацию с безопасностью и корректируют свою деятельность и отношение, чтобы обеспечить постоянную готовность к обороне. «Корректировка уровней боевой готовности и мер военной защиты является частью практики и обеспечения готовности к обороне».