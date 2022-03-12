Уровень боеготовности Сил обороны повышен на одну ступень – Эстония готовится к нападению?

«На входе в здание одного учреждения, связанного с Силами обороны, вывешен большой знак об уровне тревоги. Там всегда был зеленый знак нормального уровня, но в этот раз он был синего цвета, то есть следующего уровня», — пишет встревоженный гражданин в редакцию портала Elu24. Житель Эстонии задает вопрос, а надо ли сейчас быть к чему-то готовым?