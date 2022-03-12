Замглавы «Аэрофлота» покинул компанию и уехал из России

"Уехали из России. Ушел из Аэрофлота. Старая жизнь закончилась", - написал в субботу, 12 марта, в Facebook Андрей Панов, занимавший пост замгендиректора российского авиаперевозчика по стратегии, сервису и маркетингу.

Как сообщается на сайте "Аэрофлота", Панов с 2003 года работал корреспондентом и редактором в газете "Ведомости", а топ-менеджером авиакомпании являлся с 2018 года.

По информации "Коммерсанта", ссылающегося на свои источники, уйти со своего поста пытался также гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, но его "не отпустили". Кроме того, из-за расторжения договоров перестрахования западных лизингодателей уволился гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, пишет издание.

Запад ввел санкции в отношении российских авиакомпаний

26 февраля в рамках пакета санкций, введенных за нападение России на Украину, Евросоюз запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. В документе ЕС отмечено, что эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.