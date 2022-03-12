KESKPÄEVATUND ⟩ "Никто не запрещал россиянам находиться в нашем инфополе"

«Мы сейчас получаем информацию о том, что русский человек в России находится в инфоблокаде, что он не знает, что идет война. Я спрашиваю, как такое возможно», — сказал Фьюк. Он добавил, что восемь лет с момента оккупации Крыма в России существовали свободные СМИ, ограничения начали действовать совсем недавно. «Даже в советское время мы достаточно хорошо знали, что происходит за границей. Не говорите, что русский народ не знает, что происходит. Это просто оправдание. Нам говорят, что русские люди находятся в другом информационном поле, но кто им запрещал находиться в нашем информационном поле», — сказал Фьюк.

«Если в России есть какая-то информационная слепота, добровольно или по принуждению, мы не можем изменить ее иначе, как давлением. Чем больше там будет недовольных людей, которые не могут использовать свои деньги, которые не могут поехать в отпуск за границу, которые не могут купить айфоны и пойти в Макдональдс или поехать изучать семиотику в Тартуский университет - в этом весь смысл, наращивать давление в баке, пока они сами не выбьют эту пробку. Никто другой не сделает это за них», — добавил Хыбемяги.

Также в передаче зашла речь о местах в школах и детских садах для детей беженцев войны. Фьюк предположил, что конца войны в ближайшее время не видно, поэтому следует учитывать, что беженцы останутся здесь как минимум на год, а то и на несколько. Хыбемяги счел, что среди беженцев обязательно найдутся хорошие работники, которые помогут решить проблему нехватки рабочей силы в Эстонии.