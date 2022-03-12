Цены на дрова в Эстонии бьют рекорды
Цены на дрова в Эстонии бьют рекорды
По данным Эстонских лесных ассоциаций, цена на дрова в Эстонии на этой неделе достигла такого высокого уровня, которого раньше не было.
С этой недели за кругляк необходимо платить 50 евро и более за кубометр.
Цены на другие виды древесины растут таким же образом: например, в случае с бумажной древесиной цена составляет почти 60 евро за кубический метр.
На сайте Центра управления государственными лесами указано, что из-за большого количества заказов на дрова лиственных пород срок выполнения заказов может составлять несколько месяцев, поэтому при острой необходимости рекомендуется заказывать дрова хвойных пород. По состоянию на 1 января в их прайс-листе указана цена на дровяное отопление в размере 52,80 €/м³ – при заказе 10 кубометров.