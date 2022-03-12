Цены на дрова в Эстонии бьют рекорды

По данным Эстонских лесных ассоциаций, цена на дрова в Эстонии на этой неделе достигла такого высокого уровня, которого раньше не было.

С этой недели за кругляк необходимо платить 50 евро и более за кубометр.

Цены на другие виды древесины растут таким же образом: например, в случае с бумажной древесиной цена составляет почти 60 евро за кубический метр.