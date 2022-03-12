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В Эстонию прибыло более 16 тысяч украинских военных беженцев

rus.postimees.ee
В Эстонию прибыло более 16 тысяч украинских военных беженцев
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Pärnusse jõudnud Ukraina põgenike pagas.
Pärnusse jõudnud Ukraina põgenike pagas. Фото: Urmas Luik

С 27 февраля по 11 марта в Эстонию прибыли 16 136 граждан Украины и членов их семей, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

По данным департамента, среди вновь прибывших было не менее 5677 детей. Из всех прибывших транзитом в Эстонии находится 4091 человек.

Среди прибывших есть и те граждане Украины, которые имели право находиться в Эстонии до 24 февраля.

В пятницу в Эстонию прибыл 1871 гражданин Украины и члены их семей (в том числе 724 ребенка), 615 из которых находятся на пути в другие страны.

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