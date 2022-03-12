ГАЛЕРЕЯ ⟩ Движение поездов на линии Тарту-Валга в воскресенье восстановится

На место прибыли аварийные бригады Eesti Raudtee и Elron. Оставшаяся на рельсах часть поезда поднимается с помощью крана. Под половиной поезда необходимо установить еще несколько вспомогательных колес, чтобы скатить вагон с полотна.

Если все пойдет по плану, то уже в воскресенье железная дорога будет открыта для движения пассажирских поездов, сказал руководитель службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу. Вторая половина поезда, вероятно, некоторое время останется в поле рядом с железной дорогой, прежде чем ее перевезет большой автотрейлер.

По имеющейся информации, светофор на железнодорожном переезде Ропка в момент аварии работал нормально, подтвердила менеджер по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес.

В субботу движение поездов на участке Тарту-Валга было заменено автобусами. Информацию об отправлении автобусов можно найти на веб-сайте Elron.

В воскресенье, 13 марта, движение поездов на этой линии будет восстановлено, однако до вторника, 15 марта, поезда не смогут останавливаться на станции Ропка. Ближайшие к ней станции — Тарту, Аардла и Ныо.

Пассажирам пострадавшего в аварии поезда, потерявшим вещи, всю необходимую информацию предоставят по телефону + 372 646 4190, линия работает с понедельника по воскресенье с 8:00-16:00 — или на месте в информационном отделе Балтийского вокзала в Таллинне, с понедельника по воскресенье с 7:00-21:30.

Найденные в поездах вещи хранятся в информационном отделе Балтийского вокзала в течение одного месяца.

Пассажиров, у которых в результате происшествия с поездом были повреждены личные вещи, просят сообщить об этом письменно по адресу info@elron.ee.