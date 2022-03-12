В пятницу около 17:30 на железнодорожном переезде Ропка в Кюлитсе грузовик с полуприцепом врезался в пассажирский поезд, следовавший из Тарту в Валга. Место аварии закрыто для движения поездов, поезда были заменены автобусами.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Движение поездов на линии Тарту-Валга заменено автобусами, работают аварийные бригады
На место прибыли аварийные бригады Eesti Raudtee и Elron. Оставшаяся на рельсах часть поезда поднимается с помощью крана. Под половиной поезда необходимо установить еще несколько вспомогательных колес, чтобы скатить вагон с полотна.
Если все пойдет по плану, то уже в воскресенье железная дорога будет открыта для движения пассажирских поездов, сказал руководитель службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу. Вторая половина поезда, вероятно, некоторое время останется в поле рядом с железной дорогой, прежде чем ее перевезет большой автотрейлер.
По имеющейся информации, светофор на железнодорожном переезде Ропка в момент аварии работал нормально, подтвердила менеджер по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес.
В субботу движение поездов на участке Тарту-Валга заменено автобусами. Информацию об отправлении автобусов можно найти на веб-сайте Elron.