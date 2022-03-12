ГАЛЕРЕЯ ⟩ Движение поездов на линии Тарту-Валга заменено автобусами, работают аварийные бригады

На место прибыли аварийные бригады Eesti Raudtee и Elron. Оставшаяся на рельсах часть поезда поднимается с помощью крана. Под половиной поезда необходимо установить еще несколько вспомогательных колес, чтобы скатить вагон с полотна.

Если все пойдет по плану, то уже в воскресенье железная дорога будет открыта для движения пассажирских поездов, сказал руководитель службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу. Вторая половина поезда, вероятно, некоторое время останется в поле рядом с железной дорогой, прежде чем ее перевезет большой автотрейлер.

По имеющейся информации, светофор на железнодорожном переезде Ропка в момент аварии работал нормально, подтвердила менеджер по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес.