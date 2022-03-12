Санкции, наложенные на Россию, начинают оказывать влияние на Латвию. Так, под санкции попал один из самых крупных поставщиков металла - латвийская компания Severstal Distribution. На сегодняшний день ее работа приостановлена. Как следствие - наблюдается дефицит арматуры на стройках, пишет Rus.LSM.lv.
Нет металла: санкции против России уже оказывают негативное влияние на Латвию
"Северсталь" - одно из крупных предприятий с российским капиталом в Латвии и оборотом 700 млн евро при штате около 200 человек, свидетельствуют данные Lursoft. Ежегодно предприятие пропускает 2 миллиона тонн различной металлопродукции.
Выгодополучателем, конечным владельцем предприятия, является Алексей Мордашов - олигарх, которых был включен в санкционный список сразу же после российского вторжения в Украину.
На сегодняшний день Severstal Distribution не может вести хозяйственную деятельность, что создало проблемы с поставкой арматуры на стройки в Латвии.
Без этой металлопродукции нельзя построить ни частный дом, ни мост, ни офисные здания.
Представитель компании Bererix Андис Линде сказал: "Российский металл примерно 50% рынка занимает. Поэтому так получается, что сейчас примерно 50% надо будет искать в других местах".
Кроме того, что намечается дефицит арматуры, на строительную отрасль влияет увеличение цены из-за удорожания топлива и удлинения пути доставки материалов. "Цепь доставки тоже влияет. Если надо что-то из Китая, это не напрямую, а вокруг половины мира надо везти", - говорит Андис Линде.
Негативные последствия закрытия "Северстали" почувствовали и местные перевозчики. Александр Черкасов, член правления Latvijas auto, сказал: "Очень сильная зависимость была от "Северстали". Все поездки прекратились. Они были и по Латвии, и в Европу. На бирже Transporion выдавалось по 300 грузов. По 300 фур. И полностью это все в один момент прекратилось".