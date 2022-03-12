Эстонию наводнили беженцы, а жилье в крупных городах исчерпано

В Эстонию уже прибыло более 16 тысяч украинских беженцев, хотя министр социальной защиты Сигне Рийсало ранее заявляла, ссылаясь на оценку правительства, что страна способна принять 10 тысяч - чтобы при этом не пострадала повседневная жизнь всех нас. Однако границы открыты, поток беженцев не прекращается и перед Эстонией стоит вопрос, где разместить такое большое количество людей, пишет Postimees.