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Эстонию наводнили беженцы, а жилье в крупных городах исчерпано

Тийна Лаура Киммель
Эстонию наводнили беженцы, а жилье в крупных городах исчерпано
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Пакеты помощи для беженцев
Пакеты помощи для беженцев Фото: Konstantin Sednev

В Эстонию уже прибыло более 16 тысяч украинских беженцев, хотя министр социальной защиты Сигне Рийсало ранее заявляла, ссылаясь на оценку правительства, что страна способна принять 10 тысяч - чтобы при этом не пострадала повседневная жизнь всех нас. Однако границы открыты, поток беженцев не прекращается и перед Эстонией стоит вопрос, где разместить такое большое количество людей, пишет Postimees.

Государство не поддержало эвакуацию украинцев с границы, но это сделала общественная организация MTÜ Pagulasabi. Отправка автобусов до границы и обратно стоит 20 тысяч евро в день, хотя автобусные компании предлагают очень хорошие расценки.

Большая часть беженцев нуждается в психологической помощи, они в шоке и плачут. У многих есть опасения по поводу постоянного проживания и работы, приезжают и больные и беременные.

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