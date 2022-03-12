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ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Если бы можно было передать вонь словами": добровольцы спасли кошек от пожилой пары

Анне Пыдер
"Если бы можно было передать вонь словами": добровольцы спасли кошек от пожилой пары
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Волонтер некоммерческой ассоциации Paikass Вирге Пийснер сказала, что она неоднократно видела жуткие картины, спасая оставленных без попечения кошек, но то, что ждало ее на этой неделе в одном из домов Тамсалу, просто лишило дара речи, пишет Järva Teataja.

Пийснер рассказала, что к ним обратился внук пожилой пары, проживающей в Тамсалу, который обнаружил кошек, живущих у бабушки и дедушки в кошмарных условиях.

Молодой человек начал активно искать выход из ситуации, когда обнаружил кошек на верхнем этаже дома в плохом состоянии. Раньше он знал, что кошки живут только на улице и в сарае. «До нас он уже обращался в несколько некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. В различных НКО и так полно кошек, а местное самоуправление просит 150 евро за кошку за приведение домашних кошек в приют, и обычно заранее известно, что большинство кошек заканчивают в приютах свою жизнь», — пояснила Пийснер.

В кошачьей комнате Paikass на попечении находится около сотни котят, но сердце не позволило Пийснер оставить дело как есть, и она решила хотя бы посмотреть на ситуацию своими глазами. "То, что я там увидела, было ужасно! Если бы можно было передать вонь словами, я бы сказала самые крепкие слова. На чердаке дома жили три кошки. Они жили там в лотке и без какого-либо мягкого спального места. Сами подумайте, им пришлось годами жить в своих фекалиях", — сокрушается она.

Помимо кошек в комнате, четыре кошки жили снаружи, а двух котят женского пола Пийснер обнаружила в запертом сарае, где было так же холодно, как и снаружи. «Это заставляет думать, что те четверо, что были снаружи, жили лучше, чем те, кто много дней провел за замком», — сказала она.

По словам Пийснер, пожилые люди, вероятно, хотели делать добро, но не справились. «В конце концов, они думали, что достаточно просто кормить и поить кошек. Поведение кошек выдавало, что они выросли пугливыми и никогда не чувствовали заботы», — сказала она.

Три дня на этой неделе Пийснер ездила в Тамсалу, чтобы отловить кошек. В первый раз она привлекла едой в клетку семерых кошек, во второй день ей достался еще один котенок мужского пола со двора, а в третий раз ей удалось заполучить кошек, живших в сарае. Всего он спасла из Тамсалу десять кошек. «Очевидно, что это слишком много для такой маленькой кошачьей комнаты, как наша, как с точки зрения места, так и с точки зрения денег», — сказала она.

Впрочем, состояние здоровья тамсалуских кошек не самое худшее. «Они чумазые, и их глаза гноятся, наверняка полны паразитов из-за условий их жизни, а в результате неправильного питания могло развиться заболевание почек, но все это, как правило, поддается лечению», — сказала она.

Уже в понедельник она возьмет кошек с собой и отправится в клинику, чтобы составить карту их здоровья и провести необходимые процедуры. «Счет, который придет оттуда, безусловно, будет очень высоким», — отметила она.

По оценке Пийснер, предстоит еще много работы по социализации кошек. «Им нужно много заботы и внимания, чтобы научиться доверять людям и стать приличной домашней кошкой», — сказала она. Всем этим займутся волонтеры организаций Paikass и Pesaleidja после возвращения из клиники.

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