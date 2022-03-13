Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом

«Россия начала необоснованную войну против Украины, а Эстония поддерживает Украину и народ этой страны. Беженцам войны оставить в прошлом привычную жизнь и от многого отказаться. Мы проявляем единство и помогаем им. Принимая все это во внимание, право проезда в поездах и автобусах — это небольшое, но важное звено, чтобы наши друзья из Украины чувствовали себя в Эстонии более комфортно и безопасно», — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.