С 11 марта украинские военные беженцы могут бесплатно ездить на поездах и автобусах по специальной карте общественного транспорта, действующей как в поездах, так и в городских и уездных автобусах.
Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом
«Россия начала необоснованную войну против Украины, а Эстония поддерживает Украину и народ этой страны. Беженцам войны оставить в прошлом привычную жизнь и от многого отказаться. Мы проявляем единство и помогаем им. Принимая все это во внимание, право проезда в поездах и автобусах — это небольшое, но важное звено, чтобы наши друзья из Украины чувствовали себя в Эстонии более комфортно и безопасно», — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
С 11 марта Elron и Транспортный департамент в сотрудничестве с центрами общественного транспорта обеспечивают бесплатный проезд для украинских военных беженцев. Города, у которых есть собственные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты, теперь также присоединились к бесплатному проезду для военных беженцев. Право на бесплатный проезд не распространяется на коммерческие автобусные маршруты (например, автобусные маршруты Таллинн-Тарту).
Чтобы доказать свое право на бесплатный проезд, беженцы получают соответствующую карту общественного транспорта от местного самоуправления или регионального центра общественного транспорта, которая действует в поездах, трамваях, троллейбусах и автобусах. Кроме того, пассажиру необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.