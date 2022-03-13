Крупнейший банк Эстонии обратился к ЕЦБ за помощью из-за кредитов российским компаниям

Swedbank подтвердил, что не предоставлял в Эстонии никаких кредитов непосредственно российским компаниям. «Однако у нас есть кредиты эстонским компаниям, которые имеют деловые отношения с российскими компаниями. В кредитном портфеле Эстонии очень мало компаний, которые продавали большую часть своих товаров в Россию, связи в основном идут через транзит товаров и закупку сырья», — пояснил кредитный менеджер Swedbank Айгар Агу.

По словам Агу, ситуация для банка такова, что связи между Россией, Беларусью и Украиной прямо или косвенно влияют примерно на 12 процентов кредитного портфеля, но он подчеркнул, что в большинстве случаев эти связи слабые, т.е. в России закупается до 20 процентов сырья.

«Сильное влияние ожидается примерно на 4 процента корпоративного кредитного портфеля, а существенное снижение качества кредитов ожидается в отношении 1 процента объема кредитов. На сегодняшний день санкции, связанные с Россией, не оказывают существенного влияния на финансовое положение Swedbank», — сказал Агу.

«Планов по списанию кредитов нет, при необходимости будем реструктурировать кредиты и находить решения в сотрудничестве с клиентами. Большая часть компаний, которые зависят от российской экономики, могут вообще не дойти до статуса неплатежеспособных, кроме того, в случае неблагоприятного сценария у компаний есть гарантии в пользу банка. Реальный кредитный убыток будет лишь частью объема неплатежеспособных кредитов», — подтвердил Агу.