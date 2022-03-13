Столтенберг: Россия может применить в Украине оружие массового поражения

"В последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Он отметил, что Кремль изобретает "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать".

"Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - предупредил Столтенберг.

"Это было бы военным преступлением", - добавил он.

Столтенберг также отметил, что ожидает ухудшения бедственного положения в стране в ближайшие дни, хотя "народ Украины мужественно и решительно противостоит вторжению".

Напомним, Москва утверждает, что в Украине действуют лаборатории, в которых под руководством Пентагона могут разрабатывать бактериологическое оружие. Распространять это "оружие", по версии российских властей, должны были птицы и летучие мыши.