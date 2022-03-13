Сотням самолетов из РФ может грозить задержание за рубежом

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному времени аннулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в РФ. Об этом сообщается в субботу, 12 марта, на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).