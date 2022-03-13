Украина готовится к упорной обороне Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видео, опубликованном в социальных сетях накануне вечером, что у русских не хватит ни сил, ни духа, чтобы подчинить себе Украину.

«Они опираются только на насилие. Только на террор. Только на оружие, которого у них много», — сказал президент.

Направленный в Мариуполь гуманитарный конвой был задержан на российском блокпосту, но есть надежда, что он прибудет в город в воскресенье, подтвердила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По словам украинцев, стратегический город-порт Мариуполь переживает гуманитарную катастрофу, погибло более 1500 мирных жителей.

Попытки эвакуировать сотни тысяч мирных жителей неоднократно терпели неудачу.

Французский военный источник сообщил, что Мариуполь все еще находится в осаде: цели, которой русские не смогли добиться в военном отношении, они пытаются достичь «голодом и отчаянием» .

"Пока они не победят украинскую армию, они будут атаковать население", - добавил он.

Русские войска продвинулись достаточно далеко в сторону Киева, что создает опасность скорого окружения столицы.

Важный портовый город Одесса также готовится к атаке российских войск, которые в настоящее время концентрируются в городе Николаев, примерно в 100 км к востоку.

Николаев уже несколько дней подвергается обстрелам, и, по словам корреспондента AFP, больница снова подверглась обстрелу.

По оценкам Зеленского, с 24 февраля погибло около 1300 украинских военных. Россия заявила, что убила около 12 000 человек, в то время как Москва 2 марта признала потерю только 498 военнослужащих.

ООН подтвердила в субботу, что по меньшей мере 579 мирных жителей были убиты в ходе войны, но есть опасения, что реальное число жертв намного больше. По оценкам Организации Объединенных Наций, около 2,6 миллиона человек бежали из Украины, и это самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Пока для Киева открыты только дороги, ведущие на юг, и, по данным офиса президента, город готовится к «упорной защите».

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица укрепляет оборону и запасается продовольствием и медикаментами.

По данным британского Минобороны, в субботу российские войска находились примерно в 25 километрах от Киева, а колонна, подошедшая с севера к городу, расформировалась, что подтверждает намерение окружить его.