Коронавирус выявлен у 1372 жителей Эстонии, скончались семь человек

По состоянию на утро 13 марта в больницах находится 604 пациента с коронавирусом. Из них 239 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 155 человек, или 64,9% не были вакцинированы, а 84, или 35,1% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,3 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни, из которых в 15 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 26 пациентов с симптомами COVID-19.

Скончались семь человек с коронавирусом: 51-летний мужчина, 67-летний мужчина, 68-летняя женщина, 82-летняя женщина, 93-летний мужчина, 94-летняя женщина и 95-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 149 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 175 невакцинированных в день.

За сутки было введены 439 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 55 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 437 667 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,3%.