По оценке адъюнкт-профессора Пярнуского колледжа Анне Роозипыльд и руководителя исследовательского центра Айна Хинсберга, российско-украинская война и другие кризисы сократят экспорт туризма из Эстонии примерно на 15 процентов, или на 200 миллионов евро в год. При этом рост цен на авиабилеты уже третье лето приводит к росту внутреннего туризма, пишет Postimees.
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Глава центра исследований: война в Украине и кризисы лишат турэкспорт Эстонии 200 млн евро
По словам Хинсберга, у россиян больше нет возможности приезжать в Эстонию из-за нехватки денег и нынешнего запрета на выдачу виз, а война в Украине также пугает некоторых западных туристов, которые видят Восточную Европу как единый регион.