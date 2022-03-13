Глава центра исследований: война в Украине и кризисы лишат турэкспорт Эстонии 200 млн евро

По оценке адъюнкт-профессора Пярнуского колледжа Анне Роозипыльд и руководителя исследовательского центра Айна Хинсберга, российско-украинская война и другие кризисы сократят экспорт туризма из Эстонии примерно на 15 процентов, или на 200 миллионов евро в год. При этом рост цен на авиабилеты уже третье лето приводит к росту внутреннего туризма, пишет Postimees.