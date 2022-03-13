Вс, 13.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Глава центра исследований: война в Украине и кризисы лишат турэкспорт Эстонии 200 млн евро

Брита-Мария Алас
Глава центра исследований: война в Украине и кризисы лишат турэкспорт Эстонии 200 млн евро
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Turistid Tallinnas.
Turistid Tallinnas. Фото: Peeter Langovits

По оценке адъюнкт-профессора Пярнуского колледжа Анне Роозипыльд и руководителя исследовательского центра Айна Хинсберга, российско-украинская война и другие кризисы сократят экспорт туризма из Эстонии примерно на 15 процентов, или на 200 миллионов евро в год. При этом рост цен на авиабилеты уже третье лето приводит к росту внутреннего туризма, пишет Postimees.

По словам Хинсберга, у россиян больше нет возможности приезжать в Эстонию из-за нехватки денег и нынешнего запрета на выдачу виз, а война в Украине также пугает некоторых западных туристов, которые видят Восточную Европу как единый регион.

При этом, по его словам, введенные против России санкции повысят цены на топливо, авиабилеты и товары в целом, что заставит эстонцев уже третье лето выбирать родину вместо Средиземноморья.

Ключевые слова
Наверх