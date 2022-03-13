Биржевая цена электричества в Финляндии сегодня намного ниже, чем в Эстонии

Сегодня средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составляет 86,6 евро. Наиболее благоприятное время — с 9 до 15 часов. Пользоваться электричеством выгоднее всего с 9 до 10 утра, когда оно стоит 72 евро за мегаватт-час. Самая дорогая электроэнергия будет с 18:00 до 19:00, когда цена составит 118 евро.

Хотя средняя цена на электроэнергию в Эстонии сегодня ниже средней за эту неделю, опыт северных соседей показывает, что бывает и дешевле.

Средняя цена для финнов сегодня составляет 59,5 евро. И у финнов есть несколько хороших часов, когда их электричество стоит менее 20 евро. В самый благоприятный момент финн получит электроэнергию по биржевой цене в 17,95 евро за мегаватт-час - сравните с нашими 72 евро. Иными словами, даже в самый дешевый момент нам приходится платить на 300 процентов больше, чем финнам.