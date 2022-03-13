Сегодняшняя биржевая цена электроэнергии составит в среднем 86,6 евро за мегаватт-час, но таких дешевых цен, как в Финляндии, мы не увидим, пишет Postimees.
Биржевая цена электричества в Финляндии сегодня намного ниже, чем в Эстонии
Сегодня средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составляет 86,6 евро. Наиболее благоприятное время — с 9 до 15 часов. Пользоваться электричеством выгоднее всего с 9 до 10 утра, когда оно стоит 72 евро за мегаватт-час. Самая дорогая электроэнергия будет с 18:00 до 19:00, когда цена составит 118 евро.
Хотя средняя цена на электроэнергию в Эстонии сегодня ниже средней за эту неделю, опыт северных соседей показывает, что бывает и дешевле.
Средняя цена для финнов сегодня составляет 59,5 евро. И у финнов есть несколько хороших часов, когда их электричество стоит менее 20 евро. В самый благоприятный момент финн получит электроэнергию по биржевой цене в 17,95 евро за мегаватт-час - сравните с нашими 72 евро. Иными словами, даже в самый дешевый момент нам приходится платить на 300 процентов больше, чем финнам.
Хотя цены на электроэнергию в часы пик в эстонской и финской зонах цен на электроэнергию часто совпадают, финской стороне все же удается снизить среднюю цену. Если вчера, например, средняя дневная цена в Финляндии была 96 евро, то у нас - 121 евро.