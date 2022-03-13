ФОТО И ВИДЕО ⟩ "Война началась?": Самолеты над Таллиннским заливом вызвали тревогу у жителей столицы

«В такое тревожное время летают над городом! В чем дело?" — спрашивает гражданин, отправивший видео в Elu24.

Пост на ту же тему был сделан и в Фейсбук-группе Kalamaja, где размещена фотография самолета, делающего мертвую петлю, с подлписью: «Стальные птицы тренируются».

Случайно увидел из окна своего дома самолет в фигурном полете и фотограф Postimees Мадис Вельтман, который ут же схватил камеру и запечатлел происходящее.

Разрешение на полет имелось

Глава отдела транспорта и маркетинга Транспортного департамента Маргит Пальм сообщила Elu24, что мероприятие получило разрешение от департмента, но Палм не может точно сказать, о чем конкретно идет речь.

«Мероприятие было организовано Airside Invest OÜ, но организатор не обязан раскрывать Транспортному департаменту точные детали мероприятия. Мероприятие было зарегистрировано в субботу, 12 марта, в 18:00 и должно было продлиться десять минут плюс-минус 10-15 минут в ту или иную сторону», — поясняет Пальм.

«Организатор обращается в Департамент транспорта только за разрешением на полет в определенном воздушном пространстве», — отмечает Пальм и уточняет, что полет над Таллиннским заливом произошел в районе к северо-востоку от Летной гавани.