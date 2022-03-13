Новый дефицит? Торговые сети Европы начали ограничивать продажи растительного масла

Европейские магазины опасаются волны панических покупок, пишет Euractiv.

Не прошло и трех недель после начала войны в Украине, как покупатели во всем мире обнаружили, что их может настигнуть кризис подсолнечного масла. Только на Украину приходится 35-45% рафинированного подсолнечного масла, используемого в Европе.

По оценкам Европейской ассоциации растительных масел Fediol, сырого подсолнечного масла в Европе хватит на 4-6 недель, но если запасы закончатся, может возникнуть нехватка масла.

Подсолнечное масло широко используется в гастрономии, а также в производстве биодизеля.

Есть и альтернативы подсолнечному маслу: рапсовое, кокосовое, пальмовое и соевое масла. Но по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), рост цен ударит по всему сектору. Согласно данным, предоставленным Euractiv, за несколько дней индекс растительного масла вырос на 8,5%.

В результате в некоторых странах уже введены ограничения на продажу растительного масла в одни руки. В Испании, например, разрешено 5 литров на человека за раз. Ограничения на продажи также были введены в Италии. Поскольку в розничных сетях заканчивается масло, в двух городах продажа масла ограничена до 2 бутылок на покупателя.

Пожелавшие остаться неизвестными источники в Европейском Союзе, которые говорили с Euractiv, заявили, что не видят в ограничениях ничего хорошего, так как это может послать людям сигнал о том, что тот или иной товар подходит к концу, и вызвать волну паники, подобно началу коронакризиса.

В то же время Испанский союз пищевых масел заверяет, что на данный момент никаких опасений нет.

«В краткосрочной перспективе не должно быть проблем с дефицитом», — сказал Примитиво Фернандес, глава Испанской ассоциации пищевых масел (Anierac). Однако Итальянский союз пищевых масел заявил, что война уже изменила краткосрочные и среднесрочные планы отрасли, и даже если война закончится в ближайшие дни, будет трудно быстро исправить перебои.