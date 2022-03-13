Некоторые европейские торговые сети начали ограничивать продажу продуктов питания, опасаясь паники.
Новый дефицит? Торговые сети Европы начали ограничивать продажи растительного масла
Европейские магазины опасаются волны панических покупок, пишет Euractiv.
Не прошло и трех недель после начала войны в Украине, как покупатели во всем мире обнаружили, что их может настигнуть кризис подсолнечного масла. Только на Украину приходится 35-45% рафинированного подсолнечного масла, используемого в Европе.
По оценкам Европейской ассоциации растительных масел Fediol, сырого подсолнечного масла в Европе хватит на 4-6 недель, но если запасы закончатся, может возникнуть нехватка масла.
Подсолнечное масло широко используется в гастрономии, а также в производстве биодизеля.
Есть и альтернативы подсолнечному маслу: рапсовое, кокосовое, пальмовое и соевое масла. Но по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), рост цен ударит по всему сектору. Согласно данным, предоставленным Euractiv, за несколько дней индекс растительного масла вырос на 8,5%.
В результате в некоторых странах уже введены ограничения на продажу растительного масла в одни руки. В Испании, например, разрешено 5 литров на человека за раз. Ограничения на продажи также были введены в Италии. Поскольку в розничных сетях заканчивается масло, в двух городах продажа масла ограничена до 2 бутылок на покупателя.
Пожелавшие остаться неизвестными источники в Европейском Союзе, которые говорили с Euractiv, заявили, что не видят в ограничениях ничего хорошего, так как это может послать людям сигнал о том, что тот или иной товар подходит к концу, и вызвать волну паники, подобно началу коронакризиса.
В то же время Испанский союз пищевых масел заверяет, что на данный момент никаких опасений нет.
«В краткосрочной перспективе не должно быть проблем с дефицитом», — сказал Примитиво Фернандес, глава Испанской ассоциации пищевых масел (Anierac). Однако Итальянский союз пищевых масел заявил, что война уже изменила краткосрочные и среднесрочные планы отрасли, и даже если война закончится в ближайшие дни, будет трудно быстро исправить перебои.
В то время как Фернандес заявил, что украинское подсолнечное масло может быть заменено, например, аргентинским, Совет Европы и министры сельского хозяйства предложили, чтобы 10% земель, предназначенных для выращивания биоразнообразия, теперь использовались для выращивания продуктов, богатых белком.