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В Сибири и на Урале начались задержания на антивоенных акциях

Meduza.io
В Сибири и на Урале начались задержания на антивоенных акциях
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Officers the Russian riot police force OMON take part a training session in the Crimean capital Simferopol, on May 17 2014, ahead of the 70th anniversary of the 1944 Crimean Tatars deportation by the Soviet Union, a major day of mourning that this year will be marked amid tensions over Moscow's annexation of the peninsula. Leaders of Crimea's Tatar community on May 17 called off a ceremony to commemorate 70 years since their deportation by Stalin, after local authorities had on May 16 banned all public gatherings until June 6 amid fears they would descend into violence. AFP PHOTO / YURI LASHOV
Officers the Russian riot police force OMON take part a training session in the Crimean capital Simferopol, on May 17 2014, ahead of the 70th anniversary of the 1944 Crimean Tatars deportation by the Soviet Union, a major day of mourning that this year will be marked amid tensions over Moscow's annexation of the peninsula. Leaders of Crimea's Tatar community on May 17 called off a ceremony to commemorate 70 years since their deportation by Stalin, after local authorities had on May 16 banned all public gatherings until June 6 amid fears they would descend into violence. AFP PHOTO / YURI LASHOV Фото: YURI LASHOV/AFP

В Сибири и на Урале полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.

Как сообщает «ОВД-Инфо», в Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.

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