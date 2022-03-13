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Полковник Кайтселийта: Россия хочет превратить Мариуполь в устрашающий пример другим городам

rus.postimees.ee
Полковник Кайтселийта: Россия хочет превратить Мариуполь в устрашающий пример другим городам
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Eero Rebo.
Eero Rebo. Фото: Liis Treimann / Postimees

Интенсивными бомбардировками и невиданной жестокостью Россия пытается превратить город Мариуполь в устрашающий пример остальным городам Украины, cказал в интервью ERR начальник главного штаба Кайтселийта, полковник Ээро Ребо.

"Мариуполь уже несколько раз переходил из рук в руки... Линия фронта там растянулась и судьба этого города приобрела символическое значение", - приводят слова Ребо радионовости ERR.

"На исторических примерах мы видим, как во время войн  народы вынуждали сдаваться, завоевывая города или сравнивая их с землей, наводя этим страх на остальных. Сегодня, бомбардируя не только Харьков и Сумы, россияне хотят еще устроить показательную казнь - и для этой цели избрали Мариуполь", - добавил Ээро Ребо.

"Россия хочет полностью подчинить этот город себе, добиться хоть какой-то победы - ценой жизней гражданского населения", - заключил полковник.

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