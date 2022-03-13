Полковник Кайтселийта: Россия хочет превратить Мариуполь в устрашающий пример другим городам

"Мариуполь уже несколько раз переходил из рук в руки... Линия фронта там растянулась и судьба этого города приобрела символическое значение", - приводят слова Ребо радионовости ERR.

"На исторических примерах мы видим, как во время войн народы вынуждали сдаваться, завоевывая города или сравнивая их с землей, наводя этим страх на остальных. Сегодня, бомбардируя не только Харьков и Сумы, россияне хотят еще устроить показательную казнь - и для этой цели избрали Мариуполь", - добавил Ээро Ребо.