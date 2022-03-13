Борис Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии меры противостояния России

"Европейская безопасность была поколеблена действиями России на Украине, и вместе с нашими партнерами мы примем меры для обеспечения того, чтобы мы стали сильнее и сплоченнее, чем раньше", - говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что "вместе с партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить защиту от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности".

Как отмечается в сообщении, ожидается, что лидеры согласятся на проведение дополнительных военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.