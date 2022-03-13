В понедельник по всей Эстонии будут вывешены флаги в честь Дня родного языка

Поднять эстонский флаг призываются и все остальные. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают с заходом солнца. Если флаг не приспускается, его необходимо подсветить в темное время.

В День родного языка перед зданием канцелярии Президента в Кадриорге состоится большое чтение. Президент Алар Карис начнет читать с восходом солнца в 6.41, а всего более 70 эстонских общественных деятелей будут читать тексты на эстонском языке до 18.21.

Национальная библиотека организует конференцию, посвященную родному языку «Внятно по-эстонски». Конференция начнется в 11:00 и пройдет в большом зале таллиннского Дома Хопнера, прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на странице Национальной библиотеки в Youtube и Facebook.

Празднование Дня родного языка также включает в себя выбор языкового акта года. В языковом конкурсе года есть два приза: главный приз и народный приз. Обладатель главного приза будет определен министром образования и науки Эстонии, а народная премия - общественным голосованием. Победители будут объявлены 16 марта в 15:00 в Кадриоргской немецкой гимназии в Таллинне.