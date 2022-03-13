В преддверии выборов президента Франции действующий премьер республики Кастекс пообещал поддержать водителей, столкнувшихся со скачком цены на бензин.
Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке
Во Франции государство намерено поддержать граждан, чьи расходы на бензинили дизельное топливо существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут за счет бюджета компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в субботу, 12 марта, в интервью газете Le Parisien.
Сейчас средняя цена за литр бензина во Франции превышает отметку в два евро, и, по оценке Кастекса, эта ситуация в ближайшее время не изменится. Сообщается, что речь идет не о понижении налогов, а именно о скидке. Ее будут делать водителям на заправке, а впоследствии государство компенсирует их владельцам издержки, объяснил Кастекс.
Нагрузка на бюджет - 2 млрд евро
Государственному бюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро, подсчитали в правительстве Франции. Премьер-министр призвал нефтяные концерны также внести свой вклад в финансовую разгрузку французов и делать дополнительные скидки.
"Если государство постарается и выплатит по 15 центов, и концерны - по пять, то в кармане французов окажутся 20 центов", - подчеркнул Кастекс.
Менее чем через месяц во Франции состоятся выборы президента.