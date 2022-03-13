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Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

Deutsche Welle
Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке
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French Prime Minister Jean Castex gestures and delivers a speech during a press conference to present the Rugby XIII. (Rugby 13) World Cup which will be host in France in 2025 in Paris, France, on January 11, 2022.Le Premier ministre francais tient une conference de presse pour presenter la Coupe du monde de rugby a XIII. (Rugby 13) qui sera organisee en France en 2025 a Paris, France, le 11 janvier 2022.
French Prime Minister Jean Castex gestures and delivers a speech during a press conference to present the Rugby XIII. (Rugby 13) World Cup which will be host in France in 2025 in Paris, France, on January 11, 2022.Le Premier ministre francais tient une conference de presse pour presenter la Coupe du monde de rugby a XIII. (Rugby 13) qui sera organisee en France en 2025 a Paris, France, le 11 janvier 2022. Фото: Daniel DERAJINSKI-POOL

В преддверии выборов президента Франции действующий премьер республики Кастекс пообещал поддержать водителей, столкнувшихся со скачком цены на бензин.

Во Франции государство намерено поддержать граждан, чьи расходы на бензинили дизельное топливо существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут за счет бюджета компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в субботу, 12 марта, в интервью газете Le Parisien.

Сейчас средняя цена за литр бензина во Франции превышает отметку в два евро, и, по оценке Кастекса, эта ситуация в ближайшее время не изменится. Сообщается, что речь идет не о понижении налогов, а именно о скидке. Ее будут делать водителям на заправке, а впоследствии государство компенсирует их владельцам издержки, объяснил Кастекс.

Нагрузка на бюджет - 2 млрд евро

Государственному бюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро, подсчитали в правительстве Франции. Премьер-министр призвал нефтяные концерны также внести свой вклад в финансовую разгрузку французов и делать дополнительные скидки.

"Если государство постарается и выплатит по 15 центов, и концерны - по пять, то в кармане французов окажутся 20 центов", - подчеркнул Кастекс.

Менее чем через месяц во Франции состоятся выборы президента.

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