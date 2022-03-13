Pärnu Postimees сравнил цены на продукты в пяти местных торговых сетях. Разница между самой дорогой и самой дешевой ценовой корзиной составила более восьми евро.
ГРАФИК ⟩ Самая дешевая продуктовая корзина стоит на 8 евро меньше, чем самая дорогая
Самая дешевая продуктовая корзина стоит на 8 евро меньше, чем самая дорогая
Самой дешевой корзина была в открывшем свои двери в начале месяца магазине Lidl, где товар стоил 15,69 евро. Дороже всего - в интернет-магазине Selver, где за аналогичные товары следовало заплатить 23,75 евро.
Самая большая разница в цене была в случае с кофе: если в других четырех магазинах полукилограммовая пачка фильтрованного кофе стоила более 3 евро, в Lidl ее цена была 1,39 евро.
Молоко было самым дешевым в Maxima, литр в пластиковой упаковке стоил 0,35 цента.
Как видно из таблицы, цены ниже в магазинах сетей Lidl и Maxima, которые предлагают много товаров под собственными торговыми марками.
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