ГРАФИК ⟩ Самая дешевая продуктовая корзина стоит на 8 евро меньше, чем самая дорогая

Самой дешевой корзина была в открывшем свои двери в начале месяца магазине Lidl, где товар стоил 15,69 евро. Дороже всего - в интернет-магазине Selver, где за аналогичные товары следовало заплатить 23,75 евро.

Самая большая разница в цене была в случае с кофе: если в других четырех магазинах полукилограммовая пачка фильтрованного кофе стоила более 3 евро, в Lidl ее цена была 1,39 евро.

Молоко было самым дешевым в Maxima, литр в пластиковой упаковке стоил 0,35 цента.