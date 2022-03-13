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ФОТО ⟩ В ДТП на шоссе Таллинн-Тарту пострадал человек, движение на месте затруднено

rus.postimees.ee
В ДТП на шоссе Таллинн-Тарту пострадал человек, движение на месте затруднено
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На 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение на месте происшествия значительно нарушено.

Сегодня в 13:45 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 106-м километре шоссе Таллинн-Тару-Лухамаа, где, по предварительным данным, столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan.

В автокатастрофе пострадал водитель Nissan, его госпитализировали. Точные обстоятельства аварии выясняются.

«Движение на месте перекрыто, поэтому рекомендуем всем участникам дорожного движения на этом участке дороги запастись дополнительным временем и быть внимательными», — сообщили в полиции.

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